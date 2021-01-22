Державне бюро розслідувань викрило схему, за якою на територію України нелегально ввозили авто на єврономерах. Її організували високопосадовці МВС.

Мовиться про 2 керівників та службову особу регіональних сервісних центів відомства. Розслідування щодо них вже завершене, про це повідомила пресслужба ДБР.

До теми "Євробляхи" пропонують розмитнити за новою формулою: вже готують законопроєкт

Як з'ясувало слідство, незаконна схема діяла впродовж 2016 – 2018 років. Загальна сума збитків для держави сягнула 4 мільйони гривень.

Що відомо про незаконну схему

В Україну ввозили "євробляхи", які не відповідали екологічній нормі Євро 5 або не могли бути ввезені в Україну на постійній основі. Їх декларували нібито для тимчасового перебування в Україні.

Митники вносили неправдиві дані до бази даних. Наприклад, замінювали знаки ідентифікаційних номерів. Все це для того, аби у майбутньому ідентифікувати такі транспортні засоби було неможливо.

Після цього таке авто виставляли на продаж в інтернеті. Працівники одного з підприємств формували та подавали неправдиві вантажно-митні декларації щодо ввезення до України рам вантажних авто.



Незаконна схема ввезення "євроблях" в Україну / Інфографіка ДБР

Далі представники ДФС разом з представниками того ж підприємства здійснювали митне оформлення нібито завезених рам. Крім цього, купували реєстраційні документи авто, які не підлягають ремонту.

У потенційного покупця просили копію паспорту та ідентифікаційного коду – начебто для оформлення необхідних документів. Згодом без його відома посадовці МВС проводили перереєстрацію авто.

Після цього оформляли неправдивий акт техогляду, виготовляли дозвіл на проведення переобладнання. Використовуючи фальсифіковані документи, направляли заявку щодо заміни рами.

Потенційного покупця переконували, що машина перебуває в Україні законно. Він передавав гроші та забирав авто з реєстраційними документами, отриманими у службових осіб МВС.

Яке покарання загрожує посадовцям МВС

Посадовців обвинувачують у шахрайстві, зловживанні владою або службовим становищем та службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки.

Обвинувальні акти щодо правопорушників вже направили до суду. Їм загрожує позбавлення волі на термін до 12 років, а крім цього – конфіскація майна.