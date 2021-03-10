В Україну несуться 2 циклони з дощами, снігопадами і штормовим вітром
В Україну наближають циклони з північного заходу Європи. Так, з 12 березня територію накриють циклони Jozef і Klaus, а також атмосферні фронти.
Джерело:фейсбук Наталки Діденко
В Україні погіршиться погода
Наразі Jozef і Klaus блокує антициклон Luitgard. Він стримуватиме потужний циклонічний процес ще 11 березня.
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Вже з 12 березня погода зміниться. Синоптики попереджають про сильні опади та вітри.
Очікується ускладнення погоди, тому круговертям голови не дивуйтеся – йде зміна повітряних мас,
– попередила Діденко.
Вона додала, що 11 березня в Україні буде без опадів, однак вночі прогнозують сильні морози. У центральних областях температура повітря опуститься до -9…-14 градусів.
Що кажуть в Укргідрометцентрі
В Укргідрометцентрі теж попереджають про різку зміну погоди 12 березня. Сонячне небо затягнеться хмарами – падатиме дощ та сніг.
Прояснення можливі лише на Сході України та в Криму. Однак повітря буде холодним.
Водночас у західних областях падатиме дощ, а подекуди й мокрий сніг. Стовпчик термометра коливатиметься на рівні +2...+6 градусів. Сніжно буде на півночі та в Києві, температуру повітря прогнозують близьку до нуля.
Однак, вже 13 березня на небі з'явиться сонце. Ясна погода буде у більшості областей.
Прогноз погоди в Україні на 12 березня / Карта Укргідрометцентру
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