Україну – не чекають: чому відносини з ЄС не переходять на новий рівень

Стосунки України та Євросоюзу – ніби заморозило. Денис Шмигаль не зміг досягти суттєвого прориву за 3 дні офіційного візиту до Брюсселю.

Прем'єр приїде зі столиці ЄС зі стандартними запевненнями європосадовців в підтримці України на шляху реформ. Водночас верховний представник Євросоюзу з питань безпеки і закордонних справ Жозеп Боррель зазначив, що взаємні зобов'язання щодо посилення політичної асоціації та економічної інтеграції – підтвердили.

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Угоду про асоціацію підписали ще 6 років тому, за цей час як в Україні, так і в Євросоюзі відбулося багато змін. Відтак Київ сподівався на докорінний перегляд угоди.

"Мовиться про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС. Це сприятиме збільшенню взаємного товарообміну і відповідно зближенню економік", – сказав Денис Шмигаль.

Чому Брюссель не дає "зелене світло"

Україна привезла до Євросоюзу низку пропозицій щодо нових сфер співпраці. Проте у Брюсселі не поспішають давати зелене світло, адже – спочатку хочуть вивчити нинішній стан взаємодії.

Перегляд означає не лише пошук нових сфер євроінтеграції, але й перевірку імплементації. Тож ми почнемо з її оцінки,

– зазначив комісар ЄС з питань сусідства Олівер Варгеле.

Про необхідність повної реалізації угоди про асоціацію сказали і в Європарламенті. Так само як єврокомісари – євродепутати дорікнули Україні відсутністю значного прогресу в боротьбі з корупцією.



В Європарламенті наголосили на небхідності повної реалізації угоди / Фото Укрінформу

Розвиток відносин з Європою

Відтак в Європарламенті також не бачать підстав для переходу на новий рівень відносин з Києвом. Депутат Пятрас Ауштрявічус сказав, що підписано контракт, в якому досить чіткі умови щодо членства в ЄС, зокрема:

політична демократія;

ринкова економіка;

верховенство права.



Одна з умов контракту – верховенство права / Фото Укрінформу

За словами експерта Українського інституту майбутнього Ілії Куси, умови щодо угоди про асоціацію між ЄС і Україною – асиметричні, тобто вони більш вигідні Європі. Водночас вона зацікавлена у розвитку стосунків з Україною.

► По-перше, європолітики зацікавлені у безпеці на власних кордонах, а Україна стримує російську агресію.

► По-друге, Євросоюзу потрібна сировина, в угоді про асоціацію чітко зазначені всі квоти на неї – втім Україні вони не завжди вигідні.

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Україні варто позбутись ілюзій щодо ЄС

Наразі зовнішньополітичні інтереси і ресурси ЄС спрямовані на подолання коронакризи, тож Україні варто самій почати долати внутрішні проблеми.

Фетиш навколо Європи потрібно завершувати. Коли ви постійно повторюєте одне й те саме – воно не здійснюється і дуже часто це призводить до розчарування,

– сказав Ілія Куса.

Всередині країни потрібно сформувати сильне громадянське суспільство, а ще – виводити економіку з сировинної орієнтації на створення високотехнологічних продуктів, тоді у Брюсселі будуть самі зацікавлені у пожвавлені співпраці з Києвом.