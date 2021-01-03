Протягом першої половини дня 3 січня в Україні буде доволі туманно, що може створити небезпечну ситуацію на дорогах. Водіям слід бути обачними та обережними.

Крім того, на дорогах буде мокро. Про це повідомили у пресслужбі "Укравтодору".

До речі Прогноз погоди на 3 січня: буде хмарно та трохи похолодає

Така ситуація охопила більшу частину України ще від ранку. Однак дороги не перекриті. Автомобільні шляхи обробляють протиожеледними матеріалами. На дорогах працюють 594 робітники та 464 одиниці техніки.

До речі, середня температура повітря вдень становитиме -2...+1 градусів, на Півдні – +1...+3. Опадів не очікують.

Що робити водіям під час ожеледиці

Водіям необхідно обирати помірну швидкість та слідкувати за безпечною дистанцією між транспортом;

Важливо зважати на особливості та стан авто, а також доріг;

Особливу увагу варто приділити проїзду по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме там найбільш ймовірна ожеледиця;

Від будь-яких ризикованих маневрів краще відмовитись;

Якщо є можливість, поїздку краще перенести на світлу пору доби;

Під час складної погоди, не рекомендують виїжджати на далекі відстані;

Проте, коли далека дорога необхідна, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.



Поради для водіїв / Інфографіка 24 каналу