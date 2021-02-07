В Україну знову повернулась морозяна, сніжна зима. У західних, північних та центральних областях – потужні снігопади. Водіїв просять бути обережними через ожеледицю та налипання снігу.

Найскладніша ситуація 7 лютого у західних регіонах.

До теми Прогноз погоди на 7 лютого: в Україну прийдуть серйозні морози, в деяких областях сніжитиме

На Львівщині та Івано-Франківщині – значні снігопади та шквальний вітер, швидкістю – 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпечності – жовтий.

На Закарпатті до снігу додався ще й дощ. На дорогах – ожеледиця.

Негода в Україні 7 лютого / Дані Укргідрометцентру

8 лютого ситуація з погодою не покращиться

8 лютого у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях – хуртовини, снігові замети. Приріст снігу сягатиме 20 – 30 сантиметрів. У Львівській, Рівненській та Волинській областях – одразу 30 – 40 сантиметрів.

На Прикарпатті та Закарпатті, південних регіонах, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях – сніг йтиме разом з дощем. Через це на автошляхах – ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Постраждає від снігопадів і столиця. У Києві 8 лютого сильний сніг, вітер, снігові замети. Приріст снігового покриву сягне 15 – 20 сантиметрів. На дорогах теж ожеледиця.

По всій Україні – зниження температури. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -13…-16. Вдень показники теж будуть зі знаком "мінус". Найтепліше на Одещині, Запоріжжі та у Криму -1…-3.

Важливо! У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до перебоїв з енергопостачанням. Затори можуть виникнути на автошляхах Рівненщини, Волині та Львівщини.

Що робити під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу