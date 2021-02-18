Україну можуть назавжди перевести на єдиний київський час: що це означає

Комітет Верховної Ради схвалив скасування законопроєкт про скасування сезонного переходу на літній і зимовий час. У документі мовиться, що вся Україна може перейти на єдиний київський час.

Комітет з питань економічного розвитку схвалив законопроєкт щодо обчислення часу в Україні.

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Документ пропонує встановити в Україні загальний час, який відповідає другому годинному поясу UTC (UA) +2.

Автором документу від "Слуги народу" є нардеп Руслан Стефанчук.

За словами політика, перехід на літній та зимовий час вже давно не є вигідним для економіки. І єдині його наслідки – це порушення біоритмів у людей.

Реалії життя істотно змінилися й говорити про якусь економію не доводиться,

– наголосив Стефанчук.

Що ще сказав "Слуга народу"