Україну можуть назавжди перевести на єдиний київський час: що це означає

18 лютого 2021 , 19:12
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Джерело:

Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради схвалив скасування законопроєкт про скасування сезонного переходу на літній і зимовий час. У документі мовиться, що вся Україна може перейти на єдиний київський час.

Комітет з питань економічного розвитку схвалив законопроєкт щодо обчислення часу в Україні.

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Документ пропонує встановити в Україні загальний час, який відповідає другому годинному поясу UTC (UA) +2.

Автором документу від "Слуги народу" є нардеп Руслан Стефанчук.

За словами політика, перехід на літній та зимовий час вже давно не є вигідним для економіки. І єдині його наслідки – це порушення біоритмів у людей.

Реалії життя істотно змінилися й говорити про якусь економію не доводиться,
– наголосив Стефанчук.

Що ще сказав "Слуга народу"

  • Не існує жодного обґрунтування, що переведення годинників дозволяє заощадити електроенергію.
  • Це підтвердили дослідження Європарламенту, Національної академії наук України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
  • Водночас влада готова йти на компроміс. У разі потреби у законопроєкт до другого читання можуть внести певні зміни. Зокрема, щодо надання деяким територіальним громадам права запроваджувати регіональний робочий час.
  • Таке рішення Стефанчук пояснив тим, що Луганська та частково Донецька, Харківська та Закарпатські області перебувають в інших часових поясах.