Україну можуть назавжди перевести на єдиний київський час: що це означає
Комітет Верховної Ради схвалив скасування законопроєкт про скасування сезонного переходу на літній і зимовий час. У документі мовиться, що вся Україна може перейти на єдиний київський час.
Джерело:Верховна Рада України
Комітет з питань економічного розвитку схвалив законопроєкт щодо обчислення часу в Україні.
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Документ пропонує встановити в Україні загальний час, який відповідає другому годинному поясу UTC (UA) +2.
Автором документу від "Слуги народу" є нардеп Руслан Стефанчук.
За словами політика, перехід на літній та зимовий час вже давно не є вигідним для економіки. І єдині його наслідки – це порушення біоритмів у людей.
Реалії життя істотно змінилися й говорити про якусь економію не доводиться,
– наголосив Стефанчук.
Що ще сказав "Слуга народу"
- Не існує жодного обґрунтування, що переведення годинників дозволяє заощадити електроенергію.
- Це підтвердили дослідження Європарламенту, Національної академії наук України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
- Водночас влада готова йти на компроміс. У разі потреби у законопроєкт до другого читання можуть внести певні зміни. Зокрема, щодо надання деяким територіальним громадам права запроваджувати регіональний робочий час.
- Таке рішення Стефанчук пояснив тим, що Луганська та частково Донецька, Харківська та Закарпатські області перебувають в інших часових поясах.
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