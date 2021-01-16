Після місяців блокування процесу з'явилась інформація про обмін полоненими. Однак згодом Леонід Кравчук заявив, що бойовики та Віктор Медведчук вкотре хотіли відхилитись від міжнародних домовленостей.

Що каже Кравчук

Україна не може не вітати повернення своїх громадян на підконтрольну територію. Про це написав глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в телеграмі.

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Так чиновник відреагував на повідомлення в ЗМІ про наміри бойовиків передати полонених. Однак Кравчук наголосив, що приватні особи не можуть втручатись у міждержавні конфлікти. Тобто усі перемовини щодо обміну здійснюють українські державні органи в рамках політичних угод, прийнятих в Нормандському форматі.

Мені важко пригадати прецедент, коли невизнана юридична особа передає громадян держави певній фізичній особі. Повернення громадян України буде здійснено згідно норм міжнародного права та українського законодавства,

– зауважив політик.

Тому Кравчук оцінив заяви бойовиків та одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, як наміри ухилитись від міждержавних домовленостей, які взяла на себе Росія, як сторона конфлікту.

Що цьому передувало

Перед тим ЗМІ опублікували ймовірні припущення, кого планують повернути:

Жінок,

літніх людей,

Хворих на важкі захворювання, які не воювали у складі українських військ.

До речі, 18 – 21 січня відбудуться засідання ТКГ. На них повинні обговорити саме обмін полоненими.

Зверніть увагу! Останній обмін полоненими відбувся у квітні 2020 року. Україна отримала 20 людей, а віддала 14.

Окупанти блокують обмін полоненими

Питання обміну полоненими ще з липня 2020 року стоїть на місці, адже росіяни блокують його. Окупанти вигадують різні відмовки. Наприклад, раніше їм не подобалась постанова про місцеві вибори.

Українська сторона список осіб на обмін подала вже давно, натомість від Росії – нічого.

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