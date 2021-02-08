До України повернулася хуртовина та сильний мороз, подекуди за ніч випало до 30 сантиметрів снігу. На дорогах утворилася ожеледиця, рух ускладнений.

ДСНС попереджає про перебої та порушення енергопостачання окремих населених пунктів, а також припинення руху автотранспорту на ділянках доріг в Рівненській, Волинській та Львівській областях.

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Через складні погодні умови в міжнародному аеропорту "Львів" вже скасували рейси. До того ж, в області обмежили рух вантажного автомобільного транспорту на дорогах державного значення.

Обмежили в'їзд великогабаритного транспорту й до Києва. За даними синоптиків сильний сніг, ожеледиця, вітер, хуртовини та снігові замети триватимуть щонайменше до кінця тижня.



Україну замело 8 лютого / Фото Укргідрометцентру

Через ускладнення погодних умов ДСНС закликає водіїв утриматися від поїздок під час негоди. А також не залишати авто вздовж доріг, аби вони не блокували рух спецтехніки комунальних служб.

Яка ситуаціях у регіонах

У більшості регіонів України – сніг та хуртовини. У південних областях та на Прикарпатті сніг переходить у дощ, також є ожеледь та налипання мокрого снігу. На Закарпатті дощить.

Багато снігу випало у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Черкаській областях – від 3 до 15 сантиметрів.

Слабкий сніг спостерігають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Херсонській та Харківській областях.

У Миколаївській області йде сніг з дощем при мінусовій температурі. Через це на дорогах одразу утворюється ожеледиця.

Укравтодор обробляє спеціальними засобами покриття доріг державного значення. Проїзну частину та узбіччя розчищають від заметів, аби гарантувати безпечний рух автомобілям.

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Що відбувається на дорогах України

Рятувальники чергують на найбільш проблемних ділянках доріг та витягують з кюветів та засніжених ділянок доріг автомобілі. Зокрема: