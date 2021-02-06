Рятувальники попередили, що 7 лютого в Україні погіршиться погода. Негода принесе снігопади та шквальні пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду.

У деяких регіонах на заміну снігопадів прийдуть дощі. Також рятувальники попередили про ожеледицю на дорогах.

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Де чекати негоду

Погода в Україні 7 лютого погіршиться у:

Львівській,

Івано-Франківській,

Житомирській,

Київській,

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській областях,

на Закарпатті.

Протягом 7 – 8 лютого в Україні буде значне зниження температури:

вночі до -12...-18 градусів, а у північних областях подекуди до -20...-24 градусів,

вдень до -8...-13 градусів, а у південних областях -4...+2 градуси.

Такі погодні умови можуть призвести до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів. Також рятувальники не виключають часткове блокування руху на окремих ділянках доріг у Рівненській, Волинській, Львівській областях.

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У ДСНС попередили, що в окремих регіонах України утворяться снігові замети. У Рівненській, Волинській, Львівській областях вони можуть досягти 30 – 40 сантиметрів.

На Закарпатті, Прикарпатті, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській областях прогнозують сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах.

Зверніть увагу! Рятувальники ДСНС оголосили 6 – 8 лютого значну сніголавинну небезпеку третього рівня. Вона спостерігатиметься на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу