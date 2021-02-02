В Україну 3 лютого прийде потепління: стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів
Синоптики прогнозують на 3 лютого потепління по всій території України. Середня температура повітря становитиме +3…+8 градусів, однак місцями буде до +10 градусів.
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
Потепління в Україну приніс південно-західний вітер. А вже 3 лютого тепла погода охопить кожну область.
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На українців чекає потепління
Температура повітря вдень становитиме +3…+8 градусів, на Запоріжжі, Донеччині та в Криму місцями буде до +7…+10 градусів.
Трохи холодніше буде в північних областях – +3…+5 градусів та у столиці – +1...+3 градуси.
Сонце та тепло сприятимуть таненню снігу та льоду, тому на дорогах може бути слизько.
На Заході та Півночі України, а також у Києві очікують дощі та мокрий сніг. На решті територій буде сухо.
До слова, 4 лютого в Україну прийде циклон, який через теплу погоду забезпечить дощі. А вже 5 лютого морози нагадають, що на календарі все ще зима.
Прогноз погоди на 3 лютого від Укргідрометцентру / Скриншот зі сайту
Прогноз погоди на 4 лютого від Укргідрометцентру / Скриншот зі сайту
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