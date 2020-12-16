Вночі 16 грудня у низці областей України буде сильний туман. Синоптики попередили, що видимість складатиме лише 200 – 500 метрів.

Рятувальники вже оголосили перший рівень небезпеки – жовтий. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Важливо Мокрий сніг та шквальний вітер залишив без світла 120 населених пунктів України

Синоптики попередили про туман у:

західних,

північних,

центральних регіонах,

Одеській області.

У ДСНС попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як застерегтися від аварій під час туману

Зменште швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, при видимості 20 метрів швидкість повинна бути не більше 10 кілометрів на годину.

Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, при видимості 20 метрів швидкість повинна бути не більше 10 кілометрів на годину. Їдьте спокійно. Намагайтесь обійтись без обгонів і випереджень.

Намагайтесь обійтись без обгонів і випереджень. Тримайте дистанцію. І чим більшою вона буде, тим краще.

І чим більшою вона буде, тим краще. Позначте себе. Увімкніть ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок. Але за умови, що вони правильно встановлені та оптимально відрегульовані.

Зверніть увагу! Україна вже тиждень потерпає від негоди. На зміну ожеледиці прийшов мокрий сніг та туман. У деяких областях комунальники змушені працювати цілодобово. Крім того, через слизькі дороги кількість ДТП різко зросла.