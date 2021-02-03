У Раді хочуть дати змогу українцям відкликати нардепів: Стефанчук анонсував проєкт

У Раді працюють над низкою законопроєктів про народовладдя. Зокрема, над ініціативою про відкликання нардепів. Хочуть внести певні зміни до Конституції.

Джерело: LB

Усі законопроєкти, які напрацьовують, стосуються місцевих референдумів та електронних петицій. Про це заявив перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук.

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Що відомо про законопроєкт щодо відкликання нардепів

Стефанчук наголосив, що розробляють ініціативу "recalls", тобто про відкликання депутатів.

У нас є можливість відкликання депутатів місцевих рад, але ми хочемо її розширити. Зрозуміло, що наразі Конституція не дає нам можливості відкликати народного депутата,

– зауважив Стефанчук.

Річ у тім, що для цього потрібно внести певні зміни до Конституції. Наразі нардепа можуть позбавити мандата тільки через вирок у кримінальній справі, наприклад щодо "кнопкодавства". Однак у цей список хочуть внести ще й прогули.

Крім того, політик додав, що вже є 40 законопроєктів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції. З них 26 готові до першого читання, 3 - до другого, 8 вимагають доопрацювання, а 1 знятий з розгляду.

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