З COVID-19 на вихід: українця у Польщі вигнали з квартири через позитивний тест

26 січня 2021 , 08:26
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У Польщі українця вигнали з орендованої квартири через те, що він заразився коронавірусом. Потрапити у помешкання інфікований зміг тільки за сприяння поліції.

Джерело: "Польське радіо"

Подія сталася у місті Карчев неподалік від Варшави.

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Деталі інциденту

  • Українець проживав та працював у Польщі.
  • Під час роботи з ним трапився нещасний випадок. Як наслідок, постраждалий потрапив до лікарні.
  • Там йому зробили тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.
  • Коли про це дізнався власник квартири, він почав вимагати, щоб українець негайно збирав свої речі.
  • Йому нібито обіцяли надати нове житло та навіть заявили, що невдовзі пришлють автомобіль. Однак це виявилося неправдою.
  • У квартиру постраждалого не впустили сусіди. Вони заявили, що не хочуть через нього перебувати на самоізоляції.
  • Українець звернувся до місцевих правоохоронців.
  • Тільки коли у справу втрутилися поліцейські, чоловіка впустили в орендовану квартиру.
Зверніть увагу! Від початку пандемії у Польщі виявили понад 1,4 мільйона випадків зараження коронавірусом. Померли понад 35 тисяч інфікованих.