З COVID-19 на вихід: українця у Польщі вигнали з квартири через позитивний тест
У Польщі українця вигнали з орендованої квартири через те, що він заразився коронавірусом. Потрапити у помешкання інфікований зміг тільки за сприяння поліції.
Джерело: "Польське радіо"
Подія сталася у місті Карчев неподалік від Варшави.
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Деталі інциденту
- Українець проживав та працював у Польщі.
- Під час роботи з ним трапився нещасний випадок. Як наслідок, постраждалий потрапив до лікарні.
- Там йому зробили тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.
- Коли про це дізнався власник квартири, він почав вимагати, щоб українець негайно збирав свої речі.
- Йому нібито обіцяли надати нове житло та навіть заявили, що невдовзі пришлють автомобіль. Однак це виявилося неправдою.
- У квартиру постраждалого не впустили сусіди. Вони заявили, що не хочуть через нього перебувати на самоізоляції.
- Українець звернувся до місцевих правоохоронців.
- Тільки коли у справу втрутилися поліцейські, чоловіка впустили в орендовану квартиру.
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