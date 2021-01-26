У Польщі українця вигнали з орендованої квартири через те, що він заразився коронавірусом. Потрапити у помешкання інфікований зміг тільки за сприяння поліції.

Джерело: "Польське радіо" Подія сталася у місті Карчев неподалік від Варшави. Актуально У Польщі п'яний українець сів за кермо та влетів у кладовище: фото Деталі інциденту Українець проживав та працював у Польщі. Під час роботи з ним трапився нещасний випадок. Як наслідок, постраждалий потрапив до лікарні. Там йому зробили тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Коли про це дізнався власник квартири, він почав вимагати, щоб українець негайно збирав свої речі. Йому нібито обіцяли надати нове житло та навіть заявили, що невдовзі пришлють автомобіль. Однак це виявилося неправдою. У квартиру постраждалого не впустили сусіди. Вони заявили, що не хочуть через нього перебувати на самоізоляції. Українець звернувся до місцевих правоохоронців. Тільки коли у справу втрутилися поліцейські, чоловіка впустили в орендовану квартиру. Зверніть увагу! Від початку пандемії у Польщі виявили понад 1,4 мільйона випадків зараження коронавірусом. Померли понад 35 тисяч інфікованих.