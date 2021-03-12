Суд оштрафував українця на 14 450 гривень. Все тому, що той негативно висловлювався в соцмережах про президента Володимира Зеленського та партію "Слуга народу".

Деталі рішення суду

Оштрафувати користувача мережі 5 березня вирішив Деснянський суд Чернігова.

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Чоловіка визнали винним у публічному заклику до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

За даними слідства, українець на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" розмістив 2 обурливих дописи. У них він закликав фізично знищити Зеленського і народних депутатів від "Слуги народу", а також "повернути владу народу України".

Що написав чоловік про Зеленського

Дописи українець опублікував 10 та 9 жовтня 2019 року.

"ПрезЕдент хоче зробити з України колонію для своїх західних господарів! Все, що зараз відбувається в країні, все до чого ми рухаємося – направлено на знищення українського народу і державності! Але ми – не раби! Пора зупинити зеленого коротуна і не допустити загибелі держави Україна! Українці, геть Зе-режим! Повернемо силою влада народу і демократію в країну!".

Другий допис мало чим відрізнявся від попереднього за логікою та викладом. У ньому чоловік обливав брудом "слуг народу".

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