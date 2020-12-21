Українців закликали утриматись від поїздок до Великої Британії: деталі
Українцям рекомендують тимчасово утриматись від поїздок до деяких регіонів Великої Британії. Причиною є загострення епідеміологічної ситуації в країні через новий штам коронавірусу.
Зокрема, не рекомендовано відвідувати Лондон та південно-східну частину Англії. Про це заявили у пресслужбі посольства України у Великій Британії.
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Українцям, які вже перебувають у найбільш уражених регіонах Сполученого Королівства, рекомендують бути обачними та дотримуватися усіх вимог місцевої влади. Також громадян закликали відстежувати інформацію, яку оприлюднюють офіційні джерела.
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У пресслужбі повідомили, що станом на 21 грудня 2020 року з Великою Британією тимчасово зупинили авіасполучення низка країн. Зокрема, це Нідерланди, Бельгія, Італія, Чехія, Франція, Литва, Естонія, Болгарія, Канада, Ірландія, Швеція, Німеччина Австрія та інші країни.
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