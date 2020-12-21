Українцям рекомендують тимчасово утриматись від поїздок до деяких регіонів Великої Британії. Причиною є загострення епідеміологічної ситуації в країні через новий штам коронавірусу.

Зокрема, не рекомендовано відвідувати Лондон та південно-східну частину Англії. Про це заявили у пресслужбі посольства України у Великій Британії.

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Українцям, які вже перебувають у найбільш уражених регіонах Сполученого Королівства, рекомендують бути обачними та дотримуватися усіх вимог місцевої влади. Також громадян закликали відстежувати інформацію, яку оприлюднюють офіційні джерела.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів України має намір тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією через поширення в країні нового штаму COVID-19. Детальніше про це – читайте тут.

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У пресслужбі повідомили, що станом на 21 грудня 2020 року з Великою Британією тимчасово зупинили авіасполучення низка країн. Зокрема, це Нідерланди, Бельгія, Італія, Чехія, Франція, Литва, Естонія, Болгарія, Канада, Ірландія, Швеція, Німеччина Австрія та інші країни.

Довідка. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що мутація нового штаму коронавірусу може бути заразнішою на 70%. Що відомо про вірус та наскільки це небезпечно – читайте тут.