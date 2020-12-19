В суботу, 19 грудня, у західних областях очікується туман. Загалом по всій території України не буде істотних опадів.

Попередження про погану видимість та обледеніння

Про туман та низьку видимість у західних областях попереджають у ДСНС. Видимість сягатиме 200 – 500 метрів, що належить до 1 рівня небезпечності.

Також буде посилення льодових явищ на водосховищах Дніпра.

У зв'язку iз зниженням температури повітря 20-23 грудня на Дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища) очікується посилення льодових явищ,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Прогноз погоди у містах України на суботу, 19 грудня, ви можете прочитати за цим посиланням.

Як поводитися водіям під час туману

У туманну погоду потрібно увімкнути протитуманні фари та світло ближніх фар. Керманичам рекомендується знизити швидкість руху, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів. При зупинці транспортного засобу варто увімкнути аварійну світлову сигналізацію.