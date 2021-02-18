В Україні у 2020 році зросла смертність людей. Померло на 35 тисяч українців більше, ніж у 2019 році. Ймовірно, це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Від початку 2020 року в Україні померло 616 835 людей. У 2019 році з життя пішли 581 114 українців.

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Демографічна ситуація у грудні

Тільки у грудні в Україні померло 67 663 людей. Цього ж місяця 2019 року ця цифра становила 47 350.

Від початку 2020 року народилося 293 457 людей, минулого року було близько на 15 тисяч більше. Міграційний приріст у 2020 році склав 9 316 осіб.

Яка кількість населення в Україні

За інформацією Держстату, станом на 1 січня 2020 року чисельність населення в Україні становила 41 588 354 людей. Таким чином від початку року українців поменшало на 314 062 людей. Зокрема, за грудень – на 41 572.

Зверніть увагу! COVID-19 вплинув на надлишкову смертність не лише в Україні. Наприклад, протягом березня – листопада 2020 року в ЄС померли на 450 тисяч людей більше, ніж у попередні роки. До речі, загалом від ускладнень коронавірусу померли понад 2,4 мільйона людей.



Демографічна ситуація в Україні / Фото Держстату