"Так" для країн ЄС і "ні" для Росії, – Кулеба про подвійне громадянство українців

Дмитро Кулеба заявив, що він є послідовним прихильником ідеї подвійного громадянства для українців. Наразі триває робота над відповідними законодавчими змінами.
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив: є один виняток – держава-агресор Росія. У цьому випадку не може навіть мовитися про подвійне громадянство.
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За словами Кулеби, рішення РНБО щодо подвійного громадянства окреслює контури позиції держави щодо участі людей з подвійним або множинним громадянством у державному житті України.
Кулеба зауважив, що надалі політику з цього питання формуватимуть 2 елементи.
Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, з країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас загрози,
– наголосив глава МЗС.