"Так" для країн ЄС і "ні" для Росії, – Кулеба про подвійне громадянство українців
Дмитро Кулеба заявив, що він є послідовним прихильником ідеї подвійного громадянства для українців. Наразі триває робота над відповідними законодавчими змінами.
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив: є один виняток – держава-агресор Росія. У цьому випадку не може навіть мовитися про подвійне громадянство.
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За словами Кулеби, рішення РНБО щодо подвійного громадянства окреслює контури позиції держави щодо участі людей з подвійним або множинним громадянством у державному житті України.
Кулеба зауважив, що надалі політику з цього питання формуватимуть 2 елементи.
Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, з країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас загрози,
– наголосив глава МЗС.
Що ще сказав Кулеба
- Список цих країн залежатиме від низки критеріїв.
- Це допоможе втримати ореол українства у світі. Громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання до ЄС, зможе у перспективі здобути громадянство певної країни, однак при цьому залишиться частиною українського простору.
- Держава не має заважати інтеграції своїх громадян у суспільство, в якому вони вирішили продовжити своє життя. Однак Україні варто докласти усіх зусиль, щоб вони залишалися українцям.
- Політика України щодо подвійного громадянства буде ліберальною. Однак люди з множинним громадянством матимуть обмежені можливості взяти участь у політичному житті країни.
Рішення РНБО щодо подвійного громадянства
- 26 лютого Рада національної безпеки і оборони розглянула питання подвійного громадянства для українців.
- Наразі Кабінет Міністрів України має розробити спеціальний законопроєкт, який регулюватиме це питання.
- 4 березня президент Володимир Зеленський ввів рішення РНБО у дію, підписавши відповідний указ.
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