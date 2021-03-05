Дмитро Кулеба заявив, що він є послідовним прихильником ідеї подвійного громадянства для українців. Наразі триває робота над відповідними законодавчими змінами.

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив: є один виняток – держава-агресор Росія. У цьому випадку не може навіть мовитися про подвійне громадянство.

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За словами Кулеби, рішення РНБО щодо подвійного громадянства окреслює контури позиції держави щодо участі людей з подвійним або множинним громадянством у державному житті України.

Кулеба зауважив, що надалі політику з цього питання формуватимуть 2 елементи.

Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, з країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас загрози,

– наголосив глава МЗС.

Що ще сказав Кулеба

Список цих країн залежатиме від низки критеріїв.

Це допоможе втримати ореол українства у світі. Громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання до ЄС, зможе у перспективі здобути громадянство певної країни, однак при цьому залишиться частиною українського простору.

Держава не має заважати інтеграції своїх громадян у суспільство, в якому вони вирішили продовжити своє життя. Однак Україні варто докласти усіх зусиль, щоб вони залишалися українцям.

Політика України щодо подвійного громадянства буде ліберальною. Однак люди з множинним громадянством матимуть обмежені можливості взяти участь у політичному житті країни.

Рішення РНБО щодо подвійного громадянства