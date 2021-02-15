Заселили у місцевий бордель: туристка розповіла про ситуацію на Занзібарі

На Занзібарі близько 180 українських туристів застрягли через несправність літака. Однак людям вже протягом декількох днів лише обіцяють, що вони вилетять додому.

Туристка Катерина розповіла, що українців заселили в готель, який був "місцевим борделем". За її словами, людям не давали питної води, не годували та не забезпечили їх засобами особистої гігієни.

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Як зазначила Катерина, люди відмовлялися від запропонованого готелю, але іншого їм не запропонували.

За словами ще однієї туристки, вранці 15 лютого українці просили, аби їх переселили в інше місце. Це таки зробили, однак через 6 годин.

Тут вже трохи кращі умови. Нас погодували, але справа не в умовах. Ми хочемо додому, до сімей,

– зазначила дівчина.

Туристка також розповіла, що на цю ситуацію відреагували лише тому, що українці почали дзвонити в різні установи та поширювати інформацію про це у соцмережах.

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Українці застрягли на Занзібарі: що відомо

Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака. Люди мали вилетіти в Україну ще 13 лютого, але й досі перебувають в аеропорту.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що М іністерство закордонних справ та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання щодо їхнього повернення.

Авіакомпанія Sky Up Airlines вже прокоментувала інцидент й розповіла про подальші дії.

Ситуація з українцями на Занзібарі: дивіться відео 24 каналу