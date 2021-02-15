Заселили у місцевий бордель: туристка розповіла про ситуацію на Занзібарі
На Занзібарі близько 180 українських туристів застрягли через несправність літака. Однак людям вже протягом декількох днів лише обіцяють, що вони вилетять додому.
Джерело:24 канал
Туристка Катерина розповіла, що українців заселили в готель, який був "місцевим борделем". За її словами, людям не давали питної води, не годували та не забезпечили їх засобами особистої гігієни.
Читайте також Влітку українці зможуть відпочити у 29 країнах: перелік
Як зазначила Катерина, люди відмовлялися від запропонованого готелю, але іншого їм не запропонували.
За словами ще однієї туристки, вранці 15 лютого українці просили, аби їх переселили в інше місце. Це таки зробили, однак через 6 годин.
Тут вже трохи кращі умови. Нас погодували, але справа не в умовах. Ми хочемо додому, до сімей,
– зазначила дівчина.
Туристка також розповіла, що на цю ситуацію відреагували лише тому, що українці почали дзвонити в різні установи та поширювати інформацію про це у соцмережах.
До теми Забрали все: на Занзібарі пограбували туристів з України
Українці застрягли на Занзібарі: що відомо
- Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака. Люди мали вилетіти в Україну ще 13 лютого, але й досі перебувають в аеропорту.
- Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Міністерство закордонних справ та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання щодо їхнього повернення.
- Авіакомпанія Sky Up Airlines вже прокоментувала інцидент й розповіла про подальші дії.
Ситуація з українцями на Занзібарі: дивіться відео 24 каналу
Поділитися новиною