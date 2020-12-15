Українці вважають, що для країни кращим варіантом є президент Джо Байден. Так відповіли 22% респондентів, натомість прихильників Дональда Трампа виявилося значно менше – лише 8% опитаних. Майже кожен п'ятий житель України не визначився з відповіддю.

Ставлення українців до перемоги Трампа в порівнянні з 2016 роком майже не змінилося. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

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Про українсько-американські відносини

Українсько-американські відносини впродовж 2019-2020 років нейтрально оцінюють 37% українців. В цілому хорошими відносини вважають 29% респондентів. Поганими українсько-американські назвали 10% опитаних. Кожен четвертий не зміг оцінити характер і якість відносин України і США.



Хто кращий для України – Байден чи Трамп / Інфографіка Research & Branding Group

Яку роль у відносинах між країнами зіграв Трамп

Кожен четвертий українець вважає, що в цілому Трамп зіграв позитивну роль у розвитку відносин України і США. Кожен п’ятий дотримується протилежної думки. Майже третина опитаних вважають, що Трамп нічим не доклався до розвитку відносин, ще 26% – взагалі не визначилися.



Хто кращий для України – Байден чи Трамп / Інфографіка Research & Branding Group

Як перемога Байдена вплине на відносини з Україною

Обрання президентом США Байдена позитивно вплине на подальший розвиток українсько-американських відносин. Так думає майже третина українців. Протилежної думки дотримуються 13% жителів України. Кожен четвертий вважає, що обрання Байдена не вплине на характер відносин України та США, 29% опитаних – не визначились.



Хто кращий для України – Байден чи Трамп / Інфографіка Research & Branding Group

Зверніть увагу! Опитування провели 16-25 листопада 2020 року серед 1800 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.