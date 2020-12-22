Офіс генпрокурора продовжує розслідування міжнародної шахрайської схеми за участі українців. Шахраї виманювали по 8 – 10 мільйонів євро у громадян ЄС щомісяця.

Кримінальне провадження щодо міжнародної шахрайської схеми та "відмивання" майна вже розпочали. Про це мовиться на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

Важливо Зеленський після звіту Венедіктової вирішить, чи залишати її на посаді, – Мендель

Що відомо про схему

У злочинній діяльності брала група громадян України та з інших країн. Вони за 2017 – 2020 роки реалізували шахрайську схему заволодіння грошима фізичних осіб. Робили це під виглядом залучення інвестицій через спеціальні вебресурси.

Вони пропонували громадянам заробляти через купівлю-продаж різних активів:

банківських металів,

іноземної валюти,

криптовалюти,

цінних паперів тощо.

Щоб ввести інвесторів в оману, зловмисники імітували угоди купівлі-продажу та фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у сотні разів.

Коли ж вкладники хотіли вивести прибуток у готівку, до них телефонували працівники начебто коллцентрів та вимагали внести збір за обслуговування та комісію – ще плюс 15% від суми.

Після оплати, акаунти інвесторів блокували, а гроші привласнювали. Їх зараховували на рахунки компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах, щоб їх легалізувати.

Робота правоохоронців

Правоохоронці Європи провели обшуки у Сербії і Болгарії та затримали 9 осіб. Українське слідство ж встановило, що до організації схеми причетні громадяни України, які фактично керували роботою сайтів. Крім цього, вони виводили гроші через підконтрольні суб'єкти господарювання та легалізували їх в Україні.

Під час обшуків вилучили приблизно 1 мільйон доларів, чорнові записи, документацію та комп'ютерну техніку. В межах кримінального провадження наклали арешти на авто, квартири, будинок та інше нерухоме майно – орієнтовна вартість складає приблизно 50 мільйонів євро.