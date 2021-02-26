Українці цінують, – Зеленський подякував Байдену за підтримку Криму
Президент Володимир Зеленський вже відреагував на заяву очільника США Джо Байдена про Україну та окупований Крим. Глава України подякував американському колезі та наголосив, що для цього й потрібне стратегічне партнерство.
Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Зеленський зауважив, що для України підтримка США є дуже цінною. Зокрема, щодо територіальної цілісності, зміцнення оборони чи реформ.
До теми Будемо протистояти російській агресії разом з Україною, – Байден
Тож президент відзначив, що заява Байдена була дуже сильною.
Українці високо цінують,
– написав Зеленський.
Що говорив Байден
Байден зробив заяву про Україну до Дня спротиву російській окупації Криму. Глава Штатів запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі з агресією Росії та ніколи не визнають анексію Криму.
"Крим – це Україна. США продовжують підтримувати Україну та її союзників", – наголосив Байден.
Також американський президент згадав про подвиги під час Революції Гідності та наголосив, що Штати вірять в обіцянки України.
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