Українці служили в армії Росії після окупації Криму: Резніков пояснив, чи їх каратимуть

Чимало українських громадян після окупації Криму у 2014 році проходили військову службу у російській армії. Частина пішла на цей крок добровільно, проте були й ті, хто робив це під тиском обставин.

Джерело: LB.ua

Призов у ворожу іноземну армію був примусовим, тобто права цих людей порушили. Про це розповів віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Він зауважив, що багато хто не міг уникнути цієї служби, оскільки вона була "способом їхнього виживання". Проте, звісно, були й такі, хто пішов у армію країни-окупанта добровільно.

Але був і примусовий призов. Якщо особи не здійснювали злочинів проти України, не вбивали українців, до них не можна застосовувати кримінальне переслідування,

– наголосив він.

І підкреслив, що Генасамблея ООН у своїх резолюціях засуджує призовну кампанію у Криму та кримінальне переслідування кримчан за ухилення від призову.

Резніков: Не може бути тотальної амністії

Згідно з Женевськими конвенціями 1949 року, державі-окупанту заборонено примушувати до служби у її збройних силах, зокрема – за допомогою тиску або пропаганди.

Резніков також зазначив, що до 1980-х років у таких випадках найчастіше застосовувалася тотальна амністія. Та це не забезпечувало недопущення повторення конфлікту. Залишалися люди, чиї права були порушені.

Злочинців, які здійснювали важкі злочини, не карали. В таких умовах справедливість була недосяжною. Тому і з'явилися принципи ООН щодо перехідного правосуддя, наголосив урядовець.

Вони лягли в основу "сирої версії" нашого законопроєкту. Головна ідея – не може бути загального прощення всіх злочинів, інакше суспільство ніколи не заспокоїться,

– запевнив він.

На його думку, тотальна амністія не може бути застосована. Її можна застосувати тільки частково, але точно не щодо тих, хто скоював тяжкі злочини. Лише так можна запобігти повторенню ситуації у майбутньому.