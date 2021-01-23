Рівно тиждень тому, 16 січня, вся сфера обслуговування в Україні перейшла на державну мову. За цей час до мовного омбудсмена надійшло майже 200 скарг.

Усі вони стосувалися відмови спілкуватися українською мовою з відвідувачами чи клієнтами. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у фейсбуці.

Важливо Українська може стати офіційною мовою Євросоюзу, – мовний омбудсмен Кремінь

Кремінь розповів, що за тиждень отримав 195 скарг та звернень громадян, через те, що їх не обслуговували українською мовою.

В яких регіонах зафіксували найбільше скарг

Київ та Київська область – 74;

Львівська область – 17;

Одеська та Харківська область – по 12;

Як зазначив мовний омбудсмен, найменше скаржилися мешканці південних та східних областей України.

Про які порушення інформували

Більшість звернень стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-видань та сайтів інтернет-магазинів. Таки скарг нарахували аж 117.

інтернет-видань та сайтів інтернет-магазинів. Таки скарг нарахували аж 117. Про порушення своїх прав у сфері обслуговування заявили 34 громадянина, щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою – 25.

заявили 34 громадянина, щодо розміщення – 25. Ще 4 людини звернулися через порушення мовного законодавства в галузі освіти.

Про використання посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування недержавної мови заявили 3 людини.

Громадяни, серед іншого, просять роз'яснити, чи зобов'язані представники сфери обслуговування надавати інформацію про товари та послуги недержавною мовою на прохання споживача. На прохання клієнта, його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, окрім державної, лише у випадку, якщо це прийнятно для обох сторін,

– пояснив Кремінь.

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