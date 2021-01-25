У день народження Володимира Зеленського 25 січня люди з різних куточків України привітали українського лідера. Побажання лунали від мешканців Києва, Одеси та Житомира.

Українці зичили Зеленському та його родині здоров'я. Відеопривітання опублікували у телеграмі Офісу Президента.

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Президента привітали люди різного віку та професій. Вони побажали Зеленському наполегливості та незламності.

Завдяки вашій підтримці наша родина у Житомирській області отримала в подарунок нову оселю, де ми зараз і живемо. Де я можу дарувати батьківське тепло шести прийомним дітям,

– сказала жінка у відеозверненні.

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Зауважимо, що у свій день народження Зеленський опублікував селфі зі спортзалу. Вочевидь, президент тренувався. Він написав, що в душі почувається на 30 років. Хоча насправді йому вже виповнилося 43 роки.

Користувачі мережі привітали Зеленського в коментарях. Українці побажали здійснення планів, щастя та здоров'я. Щоправда, не всі були такими люб'язними. Дехто нагадав президенту за високі тарифи на комунальні послуги та ціни. Один з коментаторів навіть дорікнув Зеленському за 11 айфон в його руках.