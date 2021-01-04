Дітей вчили бути терористами: звільнені з Сирії українки розповіли про пережите
Наприкінці 2020 року Україна змогла повернути з Сирії 9 українців – двох жінок та їхніх неповнолітніх 7 дітей. Тепер звільнені жінки розповіли про пережите в сирійському таборі для членів родин "ІДІЛ".
Нині звільнені з полону перебувають у санаторії під Києвом, де проходять самоізоляцію. Про це повідомляє ТСН, журналісти якого поспілкувалися з жінками.
До слова В Україну повернулися 2 жінки та 7 дітей, які перебували у сирійських таборах для біженців: фото
Жінки потрапили в Сирію, повіривши в східну казку й подавшись за своїми чоловіками. Втім, як розповідає одна зі звільнених жінок, яка не хоче називати свого імені, потрапити туди дуже легко, а вибратися – неможливо.
Мій чоловік схвалив рішення, він сам намагався звідти вибратися, але чоловікам це фактично неможливо. Їх переслідують, вбивають,
– розповіла жінка.
У спеціальному таборі для родичів терористів дітей також виховували в дусі "ІДІЛу". Їх називають "вовченятами халіфату". І якби їх не визволили, діти невдовзі могли б поповнити лави терористів.
Інша звільнена жінка Аліме Абасова зізнається: досі важко повірити, коли виходиш на вулицю, а довкола немає озброєних людей. Після самоізоляції вона з 5 дітьми планує поїхати до своїх родичів.
У другої звільненої такої можливості немає, адже її родичі залишилися в окупованому Криму. Тож вона не зможе туди поїхати, аби не мати справи з російськими спецслужбами.
Як проходила операція з повернення українок та їхніх дітей
- У червні 2019 року створили спеціальна робоча група, до якої увійшли представники СБУ.
- Фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв'язків з учасниками терористичної організації "Ісламська держава". За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності громадян до терористичної діяльності.
- У жовтні того ж року запропонований українськими відомствами план евакуаційних заходів був погоджений президентом, але через загострення ситуації на території Сирії евакуацію українців довелося відтермінувати.
- На можливість забрати українців негативно вплинула пандемія COVID-19. У зв'язку з поширенням коронавірусу на території Сирії та Іраку були впроваджені значні обмеження, зокрема відбулося закриття кордонів та припинилося авіасполучення.
- Повернутися до процесу евакуації стало можливим лише наприкінці 2020 року, коли стабілізувалася безпекова та епідемічна ситуація в цих країнах.
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