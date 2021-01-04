Наприкінці 2020 року Україна змогла повернути з Сирії 9 українців – двох жінок та їхніх неповнолітніх 7 дітей. Тепер звільнені жінки розповіли про пережите в сирійському таборі для членів родин "ІДІЛ".

Нині звільнені з полону перебувають у санаторії під Києвом, де проходять самоізоляцію. Про це повідомляє ТСН, журналісти якого поспілкувалися з жінками.

До слова В Україну повернулися 2 жінки та 7 дітей, які перебували у сирійських таборах для біженців: фото

Жінки потрапили в Сирію, повіривши в східну казку й подавшись за своїми чоловіками. Втім, як розповідає одна зі звільнених жінок, яка не хоче називати свого імені, потрапити туди дуже легко, а вибратися – неможливо.

Мій чоловік схвалив рішення, він сам намагався звідти вибратися, але чоловікам це фактично неможливо. Їх переслідують, вбивають,

– розповіла жінка.

У спеціальному таборі для родичів терористів дітей також виховували в дусі "ІДІЛу". Їх називають "вовченятами халіфату". І якби їх не визволили, діти невдовзі могли б поповнити лави терористів.

Інша звільнена жінка Аліме Абасова зізнається: досі важко повірити, коли виходиш на вулицю, а довкола немає озброєних людей. Після самоізоляції вона з 5 дітьми планує поїхати до своїх родичів.

У другої звільненої такої можливості немає, адже її родичі залишилися в окупованому Криму. Тож вона не зможе туди поїхати, аби не мати справи з російськими спецслужбами.

Як проходила операція з повернення українок та їхніх дітей