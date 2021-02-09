Українці переважно не вірять у краще майбутнє: чи все так погано

Більшість українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Крім того, багато людей оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану". Однак є великою й частка тих, хто сподівається, що Україна всі проблеми подолає.
Як українці оцінюють процеси в Україні
- 4% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі.
- 70% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі.
- 69% опитаних оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану".
- 2% думають, що все в Україні – "добре" або "дуже добре".
- 26% розглядають ситуацію як "не погану та не добру").
Що українці кажуть про рівень добробуту їхньої родини
- Як "досить" поганий – 43%.
- Як "не поганий і не добрий" – 46%.
- Як "добрий" або "дуже добрий" – 7%.
Швидкі зміни в економіці: погляд українців
- 7% вважають, що найближчими 3 місяцями економічне становище країни зміниться на краще.
- 8% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.
- 32% висловили думку, що найближчими 3 місяцями економічне становище країни зміниться на гірше.
- 24% думають, що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.
- 48% вважають ситуація за 3 місяці істотно не зміниться на краще.
- 53% – що ситуація істотно не зміниться на гірше.
У Центрі Разумкова додають, що очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні 2019 року. Тоді на погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 41% опитаних. Натомість на погіршення добробуту власної родини – 32%.
Також експерти зауважили, що очікування змін у найближчі 2 – 3 роки є суперечливими. Адже частки респондентів, які очікують за цей період, що економічна ситуація в країні та добробут родини покращаться, погіршаться або не зміняться, мало відрізняються. Ці показники перебувають у діапазоні від 19 до 25%.
Чи здатна Україна подолати чинні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років
- 51% – що здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі.
- 20% – що не здатна їх подолати.
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Докладніше про вищезазначене опитування
- Його проводили методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.
- Загалом опитали 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Криму та Донбасу.
- Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
- Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.