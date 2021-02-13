Попри високий рейтинг довіри українців до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова – голосувати за нього вони поки не готові. Результати опитувань свідчать, що у президентському рейтингу – Зеленський на першому місці, а Разумков, у кращому випадку, на 7 чи 8 місці.

Про це розповіла журналістка Катерина Соляр у своєму блозі "Підгорає". Проте вона додала, що у питанні підтримки законопроєктів у Раді – з Разумковим гаранту сваритися не варто.

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"Якби вибори відбулися найближчим часом, то Разумков програв би навіть Порошенку, Бойку та Тимошенко", – зазначила Соляр.

Нардепи дослухаються до Разумкова

Водночас журналістка зауважила, що висновок про те, що до Дмитра Разумкова прислухаються деякі нардепи, можна зробити виходячи з голосувань.

Згадати хоча б президентський законопроєкт про розпуск Конституційного Суду, який гарант у підсумку змушений був відкликати, бо Разумков представив свій, і саме його проголосували депутати,

– сказала Катерина Соляр.

Згодом Разумков сказав, що він не підтримуватиме призначення Юрія Вітренка – у залі також не вистачило голосів, хоча коли проводили опитування у фракції, чітко нарахували, що 226 голосів за призначення Вітренка буде, додала журналістка. За її словами, саме після заяви спікера "слуги" дали лише 177 голосів.

Зверніть увагу! За даними соціологічної групи "Рейтинг", у перші дні 2021 року довіра громадян до Володимира Зеленського становила 41%, до Дмитра Разумкова – 29%.

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