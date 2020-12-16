Українці назвали головну політичну подію 2020 року: результати опитування
Головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори. Більшість громадян вважає їх проведення позитивною подією.
Про головні політичні події року для українців йдеться у соціологічному дослідженні Центру Разумкова. Експерти вже оприлюднили дані дослідження.
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Які політичні події українці вважають головними у 2020 році:
- Місцеві вибори – 33,3%.
- Епідемія COVID-19, карантин, локдаун – 22,6%.
- Рішення КСУ про скасування антикорупційних законів – 4,5%.
- Ухвалення закону про ринок землі – 3,3%.
- Перемир’я на Донбасі – 2,9%.
- Зниження рівня життя населення, економічна криза – 1,7%.
- Підвищення цін на газ та комунальних тарифів – 1,7%.
- Звільнення полонених – 1,6%.
- Війна на Донбасі – 1,3%.
- Жодна – 3,4%.
- Важко відповісти – 12,7%.
- Не відповіли – 3,5%.
А ось головними політичними подіями 2020 року у світі українці назвали:
- Вибори у США – 29%;
- Епідемія COVID-19 і пов’язані з нею протиепідемічні заходи – 27,5%;
- Вибори в Білорусі – 10%;
- Війну в Нагірному Карабасі – 5%;
- Світову економічну кризу – 2%;
- Створення вакцини від COVID-19 – 1,5%.
Опитування провели з 4 по 9 грудня методом інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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