Головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори. Більшість громадян вважає їх проведення позитивною подією.

Про головні політичні події року для українців йдеться у соціологічному дослідженні Центру Разумкова. Експерти вже оприлюднили дані дослідження.

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Які політичні події українці вважають головними у 2020 році:

Місцеві вибори – 33,3%.

Епідемія COVID-19, карантин, локдаун – 22,6%.

Рішення КСУ про скасування антикорупційних законів – 4,5%.

Ухвалення закону про ринок землі – 3,3%.

Перемир’я на Донбасі – 2,9%.

Зниження рівня життя населення, економічна криза – 1,7%.

Підвищення цін на газ та комунальних тарифів – 1,7%.

Звільнення полонених – 1,6%.

Війна на Донбасі – 1,3%.

Жодна – 3,4%.

Важко відповісти – 12,7%.

Не відповіли – 3,5%.

А ось головними політичними подіями 2020 року у світі українці назвали:

Вибори у США – 29%;

Епідемія COVID-19 і пов’язані з нею протиепідемічні заходи – 27,5%;

Уточнення: Майже половина тих, хто назвав головною подією вибори в США, вважають її позитивною і тільки 9% – негативною. Водночас 96% тих, хто назвав головною подією епідемію COVID-19, трактують її як негативну.

Вибори в Білорусі – 10%;

Війну в Нагірному Карабасі – 5%;

Світову економічну кризу – 2%;

Створення вакцини від COVID-19 – 1,5%.

Опитування провели з 4 по 9 грудня методом інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.