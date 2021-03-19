Сьогодні поетці, письменниці, одній з найвідоміших українських мисткинь, чиї картини експонувалися у багатьох країнах світу, Еммі Андієвській виповнилося 90. Вона народилася в Донецьку, жила у Вишгороді, а згодом – у Берліні, Мюнхені, Нью-Йорку.

Майже чотири десятиліття працювала у німецькій редакції Радіо Свобода у Мюнхені під псевдонімом Галина Гордієнко. Її історію розповів Ukraїner.

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Заборона спілкуватися українською

"Я вибрала українську, бо це мова моєї душі. За це мама, яка мене просто обожнювала, на коліна мене ставила, а сама плакала. А я стояла, як чорт. Я 24 години стояла, зараза була", – згадала Андієвська.

Авторці понад 40 україномовних поетичних та прозових книг, у дитинстві забороняли спілкуватися українською. Зараз її картини є у музейних та приватних колекціях по всьому світу.

Про еміграцію з України

Українська художниця та письменниця виїхала з рідного Донбасу до Німеччини в роки Другої світової після того, як її батька, відомого хіміка-винахідника Івана Андієвського, застрелили НКВДисти.



Батьки Емми Андієвської / Фото Ukraїner, Олексій Шерепенко

Емма розповіла, що її мама була дуже відважною. У 1943 році, тікаючи з СРСР, вони пробрались у вагон із легко пораненими німцями, куди не можна було потрапити простим людям, тим паче українцям.

Ми влізли у німецький вагон, в який унтерменшам (з німецької "недолюдина" – 24 канал) не можна було взагалі. Могли розстріляти за те,

– підкреслила Андієвська.

"Мама правильно зметикувала: той вагон віз поранених до Берліну, і так ми доїхали з тими пораненими", – пояснила українська письменниця.

Про творчість Емми Андієвської

Родина Андієвських жила у Берліні під фальшивим німецьким прізвищем. Емма ходила до школи з вигаданою біографією, не знаючи спершу ані слова німецькою. Але мову вона швидко вивчила.

Довідка. Живучи поза батьківщиною, Андієвська завжди залишалася в українському контексті: Український вільний університет у Німеччині, Нью-Йоркська поетична група у США та інші.

Україні, яку колись змушена була покинути, вона присвячує усю свою творчість. "Я ж як летючий голландець: – по всіх світах лечу. Поки жива – хочеться ще зробити для України", – зазначила жінка.

Й додала, що кожен бачить своїми очима. В її очах – Україна неперевершена ні перед ким. Отакий придурок я. Це як рай. Це мій вибраний, мій вибраний люд", – зауважила Андієвська.

Більше про життя та творчість Емми Андієвської: дивіться у відео Ukraїner