Був не дуже радий: українці в Антарктиді розбудили величезного кита – фото, відео

Джерело:фейсбук Євгенія Прокопчука
Полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський" розбудили у океані величезного кита. У мережі вони поділилися захопливими кадрами.
Їх у фейсбук-групі "25 УАЕ" опублікував полярник Євген Прокопчук, який обіймає посаду системного адміністратора зв'язку в експедиції українців.
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"Всю зимівку зустріти китів було для нас великою вдачею, а ось тепер ці чудові велетні в нас буквально за "кожним кутом", – зауважив він.
Виходиш в океан у справах і мимохідь будиш кита, який мирно спить. Він був не дуже радий, а от ми – були в захваті,
– додав Прокопчук.
"Ви ж тепер повинні колискову йому заспівати, аби знову заснув міцним сном", – пожартували у коментарях до публікації полярника.
Свій допис Прокопчук проілюстрував неймовірними кадрами. На відео видно, що величезна тварина пливе зовсім неподалік від українців.
Українські полярники розбудили кита / Фото Євгенія Прокопчука
Українцям вдалося зловити мальовничі кадри / Фото Євгенія Прокопчука
Кит був не дуже радий / Фото Євгенія Прокопчука
Зустріч українців з величезним китом: відео Євгенія Прокопчука
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