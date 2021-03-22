Був не дуже радий: українці в Антарктиді розбудили величезного кита – фото, відео

Полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський" розбудили у океані величезного кита. У мережі вони поділилися захопливими кадрами.

Їх у фейсбук-групі "25 УАЕ" опублікував полярник Євген Прокопчук, який обіймає посаду системного адміністратора зв'язку в експедиції українців.

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"Всю зимівку зустріти китів було для нас великою вдачею, а ось тепер ці чудові велетні в нас буквально за "кожним кутом", – зауважив він.

Виходиш в океан у справах і мимохідь будиш кита, який мирно спить. Він був не дуже радий, а от ми – були в захваті,

– додав Прокопчук.

"Ви ж тепер повинні колискову йому заспівати, аби знову заснув міцним сном", – пожартували у коментарях до публікації полярника.

Свій допис Прокопчук проілюстрував неймовірними кадрами. На відео видно, що величезна тварина пливе зовсім неподалік від українців.



Українські полярники розбудили кита / Фото Євгенія Прокопчука



Українцям вдалося зловити мальовничі кадри / Фото Євгенія Прокопчука



Кит був не дуже радий / Фото Євгенія Прокопчука

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