Кількість українців, які наприкінці 2019 року мали посвідки на проживання у Євросоюзі, становить близько 1,3 мільйона. Зокрема, громадяни України склали третю найбільшу групу серед тих, хто отримав такий документ.

Загальна кількість представників "третіх країн" становить 20,3 мільйона людей. Про це повідомляє Євростат.

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За даними організації, першими у списку за кількістю посвідок є такі країни:

Марокко – 2 мільйони;

Туреччина – 1,9 мільйона;

Україна – 1,3 мільйона;

Китай – 1 мільйон.

Наступними за кількістю документів для проживання у Євросоюзі є громадяни Сирії, Албанії, Алжиру, Росії, Індії та Сербії. Жителі цих країн становлять 51% від громадян усіх країн, які мають такі посвідки.

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Які країни надали посвідки

За даними Євростату, найбільше дозволів на проживання отримали у Німеччині. Їхня загальна кількість становить 4,9 мільйона. Наступною у цьому списку є Італія. Зокрема, там документ отримали 3,6 мільйона громадян "третіх країн".

На 3 місці перебуває Франція – 3,1 мільйона посвідок та Іспанія – 2,9 мільйона.



Громадяни яких країн мають посвідки на проживання у ЄС / Фото Євростату