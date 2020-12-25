Справжній міжнародний скандал спричинила 300-річна українська ікона з окупованого Луганська, яку подарували главі МЗС Росії Сергію Лаврову. Після скандалу її вже повернули в Боснію та Герцеговину.

Ікона повернулася в кабінет Мілорада Додіка – проросійського члена президії Боснії та Герцеговини, який і подарував її Лаврову. Про це пише Radio Slobodna Evropa.

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Я особисто привіз ікону з Москви й передав її в кабінет члена президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка,

– розповів боснійський посол у Росії Желько Самарджія.

Він розповів, що вже проінформував Росію, що передав ікону, а у відповідь отримав заклик перевірити походження ікони через офіційні відомства.

Чому виник скандал з іконою: