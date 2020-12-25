Українська ікона, яку дарували Лаврову, повернулася в Боснію
Справжній міжнародний скандал спричинила 300-річна українська ікона з окупованого Луганська, яку подарували главі МЗС Росії Сергію Лаврову. Після скандалу її вже повернули в Боснію та Герцеговину.
Ікона повернулася в кабінет Мілорада Додіка – проросійського члена президії Боснії та Герцеговини, який і подарував її Лаврову. Про це пише Radio Slobodna Evropa.
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Я особисто привіз ікону з Москви й передав її в кабінет члена президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка,
– розповів боснійський посол у Росії Желько Самарджія.
Він розповів, що вже проінформував Росію, що передав ікону, а у відповідь отримав заклик перевірити походження ікони через офіційні відомства.
Чому виник скандал з іконою:
- Мовиться про ікону, яку Мілорад Додік подарував Сергію Лаврову 14 грудня, коли російський дипломат відвідував Боснію.
- Проблема в тому, що ікона ця – українська, по що свідчить воскова печатка на ній. Ікона зберігалася в Луганську, а після окупації її місце перебування було невідомим.
- Зрозуміло, що ікону вкрали, але хто й коли – неясно. Займатиметься цією справою Інтерпол.
- До слова, своє розслідування проводить і прокуратура Боснії та Герцеговини.
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