На українському ТБ з'явиться більше соціальної реклами: з чим це пов'язано

Джерело:телеграм Василя Мокана
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про посилення інформаційної кампанії для протидії COVID-19. Планується, що вже незабаром на українському телебачення збільшиться кількість безкоштовної соціальної реклами.
Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання 10 березня. Як пояснив нардеп та представник уряду у парламенті Василь Мокан, законопроєктом хочуть привернути увагу людей до проблем, пов'язаних з пандемією.
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Зі слів Мокана, законопроєктом пропонується зобов'язати ЗМІ розміщувати соціальну рекламу, яка буде спрямована на запобігання поширенню хвороби.
Соціальну рекламу розміщуватимуть пріоритетно і безкоштовно в обсязі не менше 5% ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами. Водночас дія законопроєкту є тимчасовою та обмежується лише періодом пандемії.
Соціальна реклама повинна:
У пояснювальній записці до урядового законопроєкту вказано, що його реалізація "не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів". Розробники законопроєкту констатують, що через документ "можливі витрати розповсюджувачів реклами", однак вказують, що це короткостроковий прогноз.