Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про посилення інформаційної кампанії для протидії COVID-19. Планується, що вже незабаром на українському телебачення збільшиться кількість безкоштовної соціальної реклами.

Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання 10 березня. Як пояснив нардеп та представник уряду у парламенті Василь Мокан, законопроєктом хочуть привернути увагу людей до проблем, пов'язаних з пандемією.

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Що передбачає законопроєкт

Зі слів Мокана, законопроєктом пропонується зобов'язати ЗМІ розміщувати соціальну рекламу, яка буде спрямована на запобігання поширенню хвороби.

Соціальну рекламу розміщуватимуть пріоритетно і безкоштовно в обсязі не менше 5% ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами. Водночас дія законопроєкту є тимчасовою та обмежується лише періодом пандемії.

Чому це важливо

Соціальна реклама повинна:

змінити ставлення людей до заходів запобігання поширенню коронавірусу,

підвищити обізнаність населення про епідситуацію щодо поширення COVID-19 у країні та світі.

У пояснювальній записці до урядового законопроєкту вказано, що його реалізація "не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів". Розробники законопроєкту констатують, що через документ "можливі витрати розповсюджувачів реклами", однак вказують, що це короткостроковий прогноз.

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