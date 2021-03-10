На українському ТБ з'явиться більше соціальної реклами: з чим це пов'язано
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про посилення інформаційної кампанії для протидії COVID-19. Планується, що вже незабаром на українському телебачення збільшиться кількість безкоштовної соціальної реклами.
Джерело:телеграм Василя Мокана
Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання 10 березня. Як пояснив нардеп та представник уряду у парламенті Василь Мокан, законопроєктом хочуть привернути увагу людей до проблем, пов'язаних з пандемією.
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Що передбачає законопроєкт
Зі слів Мокана, законопроєктом пропонується зобов'язати ЗМІ розміщувати соціальну рекламу, яка буде спрямована на запобігання поширенню хвороби.
Соціальну рекламу розміщуватимуть пріоритетно і безкоштовно в обсязі не менше 5% ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами. Водночас дія законопроєкту є тимчасовою та обмежується лише періодом пандемії.
Чому це важливо
Соціальна реклама повинна:
- змінити ставлення людей до заходів запобігання поширенню коронавірусу,
- підвищити обізнаність населення про епідситуацію щодо поширення COVID-19 у країні та світі.
У пояснювальній записці до урядового законопроєкту вказано, що його реалізація "не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів". Розробники законопроєкту констатують, що через документ "можливі витрати розповсюджувачів реклами", однак вказують, що це короткостроковий прогноз.
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні
- На коронавірус за минулу добу захворіли 6 377 українців, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 219 українців. Водночас одужали 5 867 людей.
- За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 416 438 людей. Станом на 10 березня видужали 1 204 916 хворих. Натомість померли від ускладнень COVID-19 та наявності супутніх захворювань – 27 423 українці.
- Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Так, за словами Дениса Шмигаля, червону зону можуть ввести одразу у 9 областях та столиці.
- Наразі ж червоними залишаються одразу 4 області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька.
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