Проросійські бойовики обстріляли українські позиції 14 січня приблизно о 18:00. Внаслідок дій українського військового поранили.

Військовому надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомили на телеграм-сторінці української делегації у Тристоронній контактній групі.

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Відомо, що стан військового стабільний. "Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено режим тиші та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ", – зазначили у дописі.

Останні втрати

Варто зазначити, що у цей же день, 14 січня, в Україні прощались із загиблим воїном Маріупольської бригади Олегом Андрієнком. На Майдані Героїв у Запоріжжі відбулася церемонія прощання.

Військовий загинув від кулі снайпера 11 січня.