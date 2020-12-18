Бойовики повернули тіло українського військового 17 грудня. Точні причини смерті ще не встановили. Однак за результатами експертизи, виявили, що захисника задушили.

Що показала експертиза

Військовий помер від асфікції. Про це свідчать результати судово-медичної експертизи, повідомляє "Цензор.НЕТ".

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На тілі військового виявили численні синці та садна на усьому тілі. Багато побоїв зафіксували на обличчі та шиї. Це свідчить про насильницьку смерть. За попередньою інформацією, чоловіка задушили.

Що цьому передувало

Захисник помер 14 грудня. Він потрапив на непідконтрольну територію України до бойовиків.

Однак окупанти передали тіло бійця 17 грудня.

У Тристоронній контактній групі не зазначили причини смерті.

Обставини загибелі чоловіка з'ясовує слідство.

Зверніть увагу! Загалом від початку перемир'я, що триває з 27 липня, загинули 5 українських захисників. Україна зазнала таких втрат через порушення окупантів.



Судово-медична експертиза тіла / Фото "Цензор.НЕТ"