Український захисник на Донбасі отримав кульове поранення: в якому він стані

В районі проведення Операції Об'єднаних сил 14 березня один військовий ЗСУ отримав поранення. Сталося це внаслідок ворожого обстрілу.

Український захисник отримав поранення поблизу населеного пункту Південне. Сталося це у смузі відповідальності ОТУ "Північ".

Важливо Окупанти гатили з гранатометів: як минула доба на Донбасі

В якому стані поранений боєць

Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі лікарі оцінюють його стан здоров'я як задовільний.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей,

– наголосили у штабі ОТУ "Північ".

Як минула доба на Донбасі

Упродовж минулої доби окупанти 10 разів порушували режим тиші. Російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Пісків, Водяного та Південного.

Російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Пісків, Водяного та Південного. А от протягом доби 12 березня проросійські бойовики на Донбасі особливо активізувались. Вони аж 14 разів обстріляли українські позиції. Крім того, окупанти вбили нашого захисника та ще одного поранили.

Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 19 українських захисників.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу