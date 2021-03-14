Український захисник на Донбасі отримав кульове поранення: в якому він стані

Джерело:ОТУ "Північ"
В районі проведення Операції Об'єднаних сил 14 березня один військовий ЗСУ отримав поранення. Сталося це внаслідок ворожого обстрілу.
Український захисник отримав поранення поблизу населеного пункту Південне. Сталося це у смузі відповідальності ОТУ "Північ".
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Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі лікарі оцінюють його стан здоров'я як задовільний.
На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.
Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей,
– наголосили у штабі ОТУ "Північ".