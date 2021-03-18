Внаслідок обстрілу окупантів на Донбасі український військовий отримав кульове поранення. На жаль, врятувати його не вдалося. Це сталося біля Південного.

18 березня російські окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ.

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Українському захиснику, якого поранив противник, оперативно надали першу медичну допомогу. На жаль, травми були несумісні з життям, він загинув.

Командування висловило співчуття рідним та близьким загиблого військового. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

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