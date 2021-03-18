Український військовий загинув через обстріл бойовиків на Донбасі
Внаслідок обстрілу окупантів на Донбасі український військовий отримав кульове поранення. На жаль, врятувати його не вдалося. Це сталося біля Південного.
Джерело:фейсбук ОТУ "Північ"
18 березня російські окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ.
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Українському захиснику, якого поранив противник, оперативно надали першу медичну допомогу. На жаль, травми були несумісні з життям, він загинув.
Командування висловило співчуття рідним та близьким загиблого військового. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
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