Український військовий загинув біля Зайцевого, ще один – поранений
З обстрілів бойовиків розпочалась доба на Донбасі. Ще зранку ворожі війська тричі гатили по українських позиціях. Біля Зайцевого загинув наш воїн, ще один отримав поранення.
Джерело:Штаб ООС
Окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
До теми Українські військові загинули внаслідок пожежі в бліндажі
Новина доповнюється...
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter