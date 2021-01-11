Перша втрата на Донбасі у 2021: біля Пісків загинув український військовий
Український військовослужбовець загинув по обіді 11 січня на Донбасі. Захисника було смертельно поранено внаслідок обстрілу бойовиків поблизу Пісків.
Через смерть військового Україна направила ноту до спостережної місії ОБСЄ. Про це інформує у телеграмі делегація України в Тристоронній контактній групі.
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