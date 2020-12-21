Український військовий потрапив у полон окупантів: що кажуть бойовики
Військовослужбовець ЗСУ потрапив у полон російських окупаційних військ на Донбасі. Відсутність бійця виявили ще 17 грудня. Бойовики заявляють, що затримали воїна у стані сп'яніння.
Український захисник у полоні: деталі
Під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів 17 грудня не вдалося знайти одного військового. Про це у фейсбуці повідомляє штаб ООС.
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Згодом вдалося з'ясувати, що українського бійця затримали бойовики.
Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних сил України. Обставини події з’ясовуються,
– заявили у штабі.
Що про це кажуть окупанти
- За інформацією сепаратистських ЗМІ, військовий під час захоплення начебто був у нетверезому стані.
- Крім того, представники бойовиків повідомляють, що захопили нібито уродженця Рівненської області Олександра Пупка. Він служить в 14-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Потрапив у полон чоловік поблизу окупованого Слов'яносербська.
- Його затримали начебто без застосування зброї. А тоді доставили у військову комендатуру і провели медичний огляд. Бойовики заявляють, що під час огляду в українського військового виявили ознаки наркотичного сп'яніння.
- Окупанти опублікували і фото полоненого.
Український військовий опинився у полоні бойовиків / Фото окупантів
Нагадаємо, 21 грудня 2 українських військових отримали поранення в зоні проведення Операції об'єднаних сил.
Як пройшла доба 20 грудня на Донбасі
- Окупанти аж 9 разів порушили режим тиші.
- Поранення отримав цивільний – чоловік, який повертався із сільськогосподарських робіт на тракторі.
- Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
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