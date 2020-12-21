Військовослужбовець ЗСУ потрапив у полон російських окупаційних військ на Донбасі. Відсутність бійця виявили ще 17 грудня. Бойовики заявляють, що затримали воїна у стані сп'яніння.

Український захисник у полоні: деталі Під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів 17 грудня не вдалося знайти одного військового. Про це у фейсбуці повідомляє штаб ООС. Читайте також Бойовики влаштували обстріл під Горлівкою: поранені 2 українських воїнів Згодом вдалося з'ясувати, що українського бійця затримали бойовики. Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних сил України. Обставини події з’ясовуються,

– заявили у штабі. Що про це кажуть окупанти За інформацією сепаратистських ЗМІ, військовий під час захоплення начебто був у нетверезому стані.

Крім того, представники бойовиків повідомляють, що захопили нібито уродженця Рівненської області Олександра Пупка. Він служить в 14-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Потрапив у полон чоловік поблизу окупованого Слов'яносербська.

Його затримали начебто без застосування зброї. А тоді доставили у військову комендатуру і провели медичний огляд. Бойовики заявляють, що під час огляду в українського військового виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

Окупанти опублікували і фото полоненого.

Український військовий опинився у полоні бойовиків / Фото окупантів Нагадаємо, 21 грудня 2 українських військових отримали поранення в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Як пройшла доба 20 грудня на Донбасі Окупанти аж 9 разів порушили режим тиші.

Поранення отримав цивільний – чоловік, який повертався із сільськогосподарських робіт на тракторі.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.