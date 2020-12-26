На Донбасі військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримав порення. Це сталось внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Інцидент стався у суботу, 26 грудня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 14-ї ОМБр.

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Обставини інциденту з'ясовують

Обставини події поки невідомі. Їх ще з'ясовують.

26 грудня внаслідок необережного поводження зі зброєю отримав поранення військовослужбовець нашої бригади. Воїна доправлено до медичного закладу, йому надається необхідна допомога лікарів,

– зазначили в повідомленні.

Як зазначили, за цим фактом командиром військової частини призначене службове розслідування.

Нагадаємо! За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку 2020 року за період проведення бойових дій під час Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули 49 українських військовослужбовців. 335 бійців отримали поранення.

Нові обстріли проросійських бойовиків: коротко

За минулу добу в районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню. Неспокійно було неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

Окупанти, крім обстрілу українських позицій, вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета.

Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим припинення вогню. Попри це, російські найманці систематично його порушують.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу