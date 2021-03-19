Кадри затримання 32 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" в мінському санаторії перетворюються в найбільший шпигунський скандал в історії України. Однак влада вперто замовчує це питання.

З чого все починалось

Історія справді детективна. За версією, яку заперечує Банкова, українські спецслужби разом з американськими та турецькими колегами готували масштабну спецоперацію – планували виманити з Росії і затримати бойовиків, які воювали на Донбасі, в Лівії та Сирії і причетні до збиття боїнгу MH-17.

До слова Вихід розслідування Bellingcat про вагнерівців відклали на квітень

Під виглядом рекрутингової компанії СБУ запропонувала найманцям роботу на нафтових вишках у Венесуелі. В ході співбесіди ті зізнались в багатьох злочинах, радо демонструючи свої терористичні портфоліо. В липні вся група росіян вилетіла через Мінськ і Туреччину до місця роботи. Літак під вигаданим приводом мав сісти в Україні, де їх і готувались затримати.

Однак в останній момент, після наради в Офісі Президента, спецоперацію відклали, а вагнерівців миттєво затримали білоруси і віддали Росії. Хто провалив одну з наймасштабніших спецоперацій – тепер розслідують журналісти британського проєкту Bellingcat.



Затримання вагнерівців в Білорусі / Фото AP

"Головною темою є розслідування приватної військової компанії "Вагнер", яка причетна до багатьох злочинів в Україні, до багатьох терактів. Друга серія про сам провал спецоперації по захопленню терористів", – пояснив головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

Реакція Офісу Президента

"Пролити світло" на цю історію могли б в Офісі Президента, через нараду в якому і відбулась затримка чи злив. Втім Володимир Зеленський та керівник його Офісу Андрій Єрмак від початку спростовували інформацію навіть про сам факт проведення спецоперації.



Андрій Єрмак / Фото пресслужби СБУ

Коли розслідуванням зайнявся Bellingcat, голова ОП поводився дивно, кажуть журналісти. Нібито, спочатку шукав зустрічі з розслідувачами, а потім сам і відмовився. А радник Єрмака Олексій Арестович взагалі погрожував кримінальною відповідальністю за обговорення цієї історії – мовляв, це державна таємниця.

По цій темі стільки документів залишилося, що мені незрозуміло, по-перше, з якою метою вони взагалі заперечують існування цієї операції. Вона реально була дуже професійно зроблена. А, по-друге, як вони можуть надіятись, що щось залишиться недоказаним, якщо залишилось стільки слідів,

– зазначив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

Не поспішають з розслідуванням провалу спецоперації й в ДБР. Ті лише зараз допитали голову Офісу Президента Андрія Єрмака. Водночас народні депутати, від яких ще минулого літа вимагали створити Тимчасову слідчу комісію по вагнерівцям, лише зараз спромоглися лише зараз.

До теми Розслідуватимуть історію з вагнерівцями: комітет Ради підтримав створення ТСК

Як справа вагнерівців вплинула на Україну

Зривом спецоперації Україна втратила не лише можливість затримати терористів, які причетні до воєнних злочинів на Донбасі, а й міжнародну довіру до наших спецслужб.

"Україна втратила довіру, всі ці країни розуміють – ні-ні, ми з нею поділимося інформацією, а через декілька тижнів вона потрапить до третьої сторони, довіряти ще не будуть багато років", – зазначив консультант комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.

Хто такі Bellingcat? Це проєкт команди незалежних розслідувачів та громадянських журналістів з понад 20 країнах світу. Вони займаються розслідуваннями у різних важливих питаннях: від мексиканських наркобаронів та злочинів проти людства до відстеження використання хімічної зброї та конфліктів у всьому світі. Для цього використовують дані з відкритих джерел та соціальних мереж. Це проєкт команди незалежних розслідувачів та громадянських журналістів з понад 20 країнах світу. Вони займаються розслідуваннями у різних важливих питаннях: від мексиканських наркобаронів та злочинів проти людства до відстеження використання хімічної зброї та конфліктів у всьому світі. Для цього використовують дані з відкритих джерел та соціальних мереж.

Так чи інакше, про провал такого масштабу на 7 році війни українці мали б дізнатися не від іноземних журналістів-розслідувачів, а від відчиняних слідчих органів, які відповідають за нацбезпеку. А чи змінить хід справи фільм Bellingcat побачимо вже найближчім часом.