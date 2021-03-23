Музично-драматичний театр з міста Кам'янське, що на Дніпропетровщині, вирішив придбати один пиріжок в АТБ. Для цього там скористалися системою Prozorro.

Відповідно до правил Prozorro, в конкурсі можуть брати участь будь-які компанії, які готові дати ціну, нижчу від запропонованої, але якість товару повинна залишатися високою.

Читайте також Нацбанк придбав 7 коштовних автівок, витративши 9,8 мільйона гривень

Що відомо про тендер щодо пиріжка

Пропозицію розмістили 5 лютого 2021 року. Замовник хотів, аби його замовлення, вага якого становила 80 грамів, виконали того ж дня.

Конкурентів у АТБ не знайшлося, а торги не проводили. Тому зі супермаркетом АТБ одразу уклали договір на покупку пиріжка. Його вартість становила 8 гривень.



Театр купив в АТБ пиріжок через тендер на Prozorro / Скриншот зі сайту Prozorro

Інші дивні покупки театру

З'ясувалося, що таких дивних покупок у театру багато. За даними у Prozorro, там раніше публікували тендери на придбання однієї кульки, наповненої гелієм, за 40 гривень, лимона за 4 гривні та ватних паличок.

Як прокоментували в театрі, за законом, вони зобов'язані публікувати звіти про всі закупівлі, вартість яких стартує від однієї копійки, але не перевищує 50 тисяч гривень.

До слова, схожі закупівлі роблять і інші театри України. Наприклад, Одеський національний купив ліхтарик і батарейки, а Львівський театр придбав IQOS і стіки до нього.

Довідка. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки розташований в Кам'янському, що на Дніпропетровщині. У ньому йдуть дитячі та дорослі вистави, концерти. Також в будівлі театру можна скористатися послугою "шлюб за добу".