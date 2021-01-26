"Браццкій народ": солдат ЗСУ провів у тіктоці ефір з прихильниками окупантів – фото

26 січня 2021 , 10:10
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Український солдат-строковик провів у тіктоці прямий ефір, до якого доєдналися прихильники російської окупації Донбасу. Горе-тіктокер розповідав ворогам про "братський народ" та "війну олігархів".

Джерело: ветеран війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром)

Окрім того, під час ефіру солдат, ім'я якого наразі невідоме, оприлюднив заборонену секретну інформацію.

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Хлопчик розповідає про "браццкій народ" і "вайну алігархав",
– заявив Грамарчук.

Зверніть увагу! У Міністерстві оборони України у коментарі 24 каналу розповіли, що перевірять інформацію про прямий ефір солдата-строковика.

Що ще сказав Грамарчук

  • У прямому ефірі солдат-строковик "злив" інформацію противнику.
  • Грамарчук заявив, що "тепер противник знає, коли станцію вмикають у Куп'янську".
  • Інцидент стався у військовій частині Повітряних сил ЗСУ міста Куп'янськ на Харківщині.
  • Сам тіктокер родом зі Славгорода Дніпропетровської області.


Український солдат провів у тіктоці ефір з прихильниками окупантів / Скриншот Грамарчука


Український солдат провів у тіктоці ефір з прихильниками окупантів / Скриншот Грамарчука

Реакція українців

Українців така поведінка солдата-строковика обурила. Під постом вони залишили багато гнівних коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

  • "Коли в серці немає патріотизму, то в аптеці не купиш";
  • "Трансляцію завершено. Як і моральність автора відео";
  • "Якось можна дізнатись його ім'я? Ми ж всі маємо право знати хто зливає інфу ворогу і жере на наші податки?";
  • "Гнати в шию ср*ним віником. І його, і хто там в них за моральне разкладання відповідає. Це жесть. Аби гнали таких із ЗСУ одразу, був би толк".